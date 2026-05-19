Юные шахматисты разыграли 3 миллиона тенге в Астане

В Астане состоялся Гранд-финал Командной школьной шахматной лиги, где восемь сильнейших школьных команд столицы боролись за звание абсолютного чемпиона города и призовой фонд в размере 3 миллионов тенге, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Финальный турнир стал завершением большого сезона, который включал пять отборочных этапов.

Как проходил турнир.

Партии проводились в формате рапид:

10 минут на партию плюс 2 секунды на ход.

Такой формат позволил сохранить высокий темп игры и напряжение до последних туров.

Финал прошел по круговой системе.

Кто стал чемпионом.

Победителем турнира стала команда РФМШ.

Юные шахматисты набрали:

14 матчевых очков 23,5 очка на досках.

Чемпионы получили:

600 000 тенге Кубок золотые медали приглашение на международный турнир Czech Open 2026 в Чехии.

Кто вошел в число призеров.

Второе место заняла:

Школа № 81.

Команда набрала:

11 матчевых очков 17,5 очка на досках.

Школьники получили:

500 000 тенге приглашение на Czech Open 2026.

Третье место досталось:

БИНОМу имени Алтынсарина.

Команда также набрала 11 матчевых очков, но уступила по дополнительным показателям.

Приз за третье место составил:

400 000 тенге.

Четвертой стала:

Школа № 38.

Команда получила:

300 000 тенге путевку на международный турнир в Чехии.

Какие команды получили дополнительные награды.

Без призов не остались и остальные участники финала.

Награды получили:

Harmony School — 260 000 тенге МША — 220 000 тенге БИНОМ имени Кадыр Мырза Али — 180 000 тенге БИНОМ имени Кекилбаева — 150 000 тенге.

Кого признали лучшими игроками.

Судейская коллегия также определила лучших игроков в индивидуальных номинациях.

Каждый победитель получил:

диплом денежный приз 30 000 тенге.

Лучшей среди девочек стала:

Шалхар Жаннұр из БИНОМа имени Алтынсарина.

В возрастных категориях победили:

до 8 лет — Сапаров Алан до 10 лет — Оракбаев Мирас до 12 лет — Кайрат Алинур до 16 лет — Куантаев Алихан.

Отдельно отметили тренеров.

Организаторы подчеркнули роль наставников в успехах школьных команд.

Все восемь тренеров команд-финалистов получили:

денежное вознаграждение по 30 000 тенге.

Кто организовал турнир.

Лигу организовала:

шахматная академия GM Legends.

При поддержке:

Федерации шахмат Астаны акимата столицы.

Финал прошел на площадке:

Riviera International School.

Призовой фонд предоставила:

Казахстанская федерация шахмат.

Что известно о развитии шахмат в Казахстане.

В Федерации шахмат отметили, что с 2023 по 2025 год казахстанские шахматисты завоевали:

448 медалей на международных соревнованиях.

Среди них:

чемпионаты мира Олимпиады турниры FIDE.

Кроме того, шахматы активно внедряются в образовательную систему.

Сегодня шахматы преподаются:

более чем в 1 500 школах Казахстана.

В программу вовлечены:

свыше 60 тысяч детей.

Что это значит для школьников.

Четыре лучшие команды Астаны этим летом отправятся в чешский Пардубице на международный турнир Czech Open 2026.

Для школьных команд столицы это станет первым совместным выездом на соревнования такого уровня в Европе.