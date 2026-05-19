Юные шахматисты разыграли 3 миллиона тенге в Астане

Финальный турнир стал завершением большого сезона, который включал пять отборочных этапов.
Как проходил турнир.
Партии проводились в формате рапид:
10 минут на партию плюс 2 секунды на ход.
Такой формат позволил сохранить высокий темп игры и напряжение до последних туров.
Финал прошел по круговой системе.
Кто стал чемпионом.
Победителем турнира стала команда РФМШ.
Юные шахматисты набрали:
14 матчевых очков 23,5 очка на досках.
Чемпионы получили:
600 000 тенге Кубок золотые медали приглашение на международный турнир Czech Open 2026 в Чехии.
Кто вошел в число призеров.
Второе место заняла:
Школа № 81.
Команда набрала:
11 матчевых очков 17,5 очка на досках.
Школьники получили:
500 000 тенге приглашение на Czech Open 2026.
Третье место досталось:
БИНОМу имени Алтынсарина.
Команда также набрала 11 матчевых очков, но уступила по дополнительным показателям.
Приз за третье место составил:
400 000 тенге.
Четвертой стала:
Школа № 38.
Команда получила:
300 000 тенге путевку на международный турнир в Чехии.
Какие команды получили дополнительные награды.
Без призов не остались и остальные участники финала.
Награды получили:
Harmony School — 260 000 тенге МША — 220 000 тенге БИНОМ имени Кадыр Мырза Али — 180 000 тенге БИНОМ имени Кекилбаева — 150 000 тенге.
Кого признали лучшими игроками.
Судейская коллегия также определила лучших игроков в индивидуальных номинациях.
Каждый победитель получил:
диплом денежный приз 30 000 тенге.
Лучшей среди девочек стала:
Шалхар Жаннұр из БИНОМа имени Алтынсарина.
В возрастных категориях победили:
до 8 лет — Сапаров Алан до 10 лет — Оракбаев Мирас до 12 лет — Кайрат Алинур до 16 лет — Куантаев Алихан.
Отдельно отметили тренеров.
Организаторы подчеркнули роль наставников в успехах школьных команд.
Все восемь тренеров команд-финалистов получили:
денежное вознаграждение по 30 000 тенге.
Кто организовал турнир.
Лигу организовала:
шахматная академия GM Legends.
При поддержке:
Федерации шахмат Астаны акимата столицы.
Финал прошел на площадке:
Riviera International School.
Призовой фонд предоставила:
Казахстанская федерация шахмат.
Что известно о развитии шахмат в Казахстане.
В Федерации шахмат отметили, что с 2023 по 2025 год казахстанские шахматисты завоевали:
448 медалей на международных соревнованиях.
Среди них:
чемпионаты мира Олимпиады турниры FIDE.
Кроме того, шахматы активно внедряются в образовательную систему.
Сегодня шахматы преподаются:
более чем в 1 500 школах Казахстана.
В программу вовлечены:
свыше 60 тысяч детей.
Что это значит для школьников.
Четыре лучшие команды Астаны этим летом отправятся в чешский Пардубице на международный турнир Czech Open 2026.
Для школьных команд столицы это станет первым совместным выездом на соревнования такого уровня в Европе.