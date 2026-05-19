Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымские врачи спасли строителя с гвоздем в голове

В Крыму врачи извлекли гвоздь из головы29-летнего строителя.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Врачи провели уникальную операцию в Крыму, изъяв из головы строителя гвоздь, сообщила пресс-служба минздрава республики.

«Крымские врачи провели уникальную операцию — извлекли гвоздь из головы молодого строителя. Двадцатидевятилетний мужчина, находясь на рабочем месте, случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета и получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа», — рассказали в министерстве.

Гвоздь, по данным минздрава, попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга. Операцию провели в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко.

«Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, его состояние стабильно, он продолжает лечение», — добавили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше