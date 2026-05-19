Крымские врачи спасли строителя с гвоздем в голове

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Врачи провели уникальную операцию в Крыму, изъяв из головы строителя гвоздь, сообщила пресс-служба минздрава республики.
«Крымские врачи провели уникальную операцию — извлекли гвоздь из головы молодого строителя. Двадцатидевятилетний мужчина, находясь на рабочем месте, случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета и получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа», — рассказали в министерстве.
Гвоздь, по данным минздрава, попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга. Операцию провели в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко.
«Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, его состояние стабильно, он продолжает лечение», — добавили в пресс-службе.