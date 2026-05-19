Водителя грузовика Howo поймали пьяным за рулем и арестовали в Астане (видео)

В Астане водителя грузовика HOWO на 15 суток арестовали за то, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его лишили водительских прав на 7 лет, передаёт NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
В Департаменте полиции Астаны сообщили, что за последние дни на дорогах города выявлено 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
«Сотрудниками полиции был остановлен грузовой автомобиль марки HOWO, за рулём которого находился 53-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его организме», — рассказали в ДП.
В итоге суд лишил водителя прав на управление транспортными средствами на 7 лет и арестовал его на 15 суток.