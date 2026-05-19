Педагоги в Хабаровском крае получили перерасчёт зарплаты на 200 тыс. руб

В Хабаровском крае после проверки прокуратуры восстановлены трудовые права педагогов.

В Хабаровском крае после проверки прокуратуры восстановлены трудовые права педагогов муниципального образовательного учреждения в Ванинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По обращению педагогов прокуратура Ванинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам учреждения заработная плата начислялась без учёта стимулирующих и компенсационных выплат, что привело к занижению их дохода.

Надзорное ведомство внесло соответствующие представления в адрес руководства учреждения. По итогам принятых мер произведён перерасчёт оплаты труда в отношении трёх педагогических работников. Общая сумма доначисленных средств составила более 200 тыс. рублей.

Организация приняла меры по устранению нарушений и обеспечению соблюдения требований трудового законодательства при начислении заработной платы.

Почта: red.habkp@phkp.ru