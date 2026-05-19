Молодой водитель погиб и трое детей пострадали в ДТП в Воронежской области

Смертельное ДТП с тремя пострадавшими детьми произошло в селе Тресоруково Лискинского района вечером понедельника, 18 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
20-летний водитель Kio Rio во время движения у дома № 1 по улице Советской не справился с управлением автомобиля. В результате иномарка вылетела с проезжей части. Впоследствии она перевернулась, а затем врезалась в деревья.
Автомобилист от полученных травм скончался на месте. Его пассажиры, девочки в возрасте 12 и 15 лет, а также 15-летний мальчик, получили травмы. Несовершеннолетних доставили в больницу.