Футболист Стоцкий: уверен, что вылет «Пари НН» из РПЛ — заслуженный результат

Бывший игрок «Пари НН» Дмитрий Стоцкий в разговоре с Metaratings.ru прокомментировал вылет клуба из Российской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.
Он считает, что команда не соответствовала уровню РПЛ, и это не только результат игры футболистов или работы тренеров. Стоцкий подчеркнул, что те, кто близок к команде, знают, что происходит внутри.
«Нет ничего удивительного в том, что команда покинула РПЛ», — заявил Стоцкий.
По итогам сезона нижегородская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В следующем сезоне команда будет выступать в Лиге PARI. Также из РПЛ вылетел «Сочи».
Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, Стоцкий провёл в «Пари НН» три сезона и покинул команду в 2024 году.