В Нарьян-Маре предприниматели изучат правила публичных выступлений

Тренинг по публичным выступлениям состоится 28 мая в Нарьян-Маре по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
В ходе тренинга участники разберут, как выстраивать публичное выступление, удерживать внимание аудитории, презентовать себя и работать с волнением. Отдельное внимание будет уделено ответам на вопросы, конфликтным ситуациям, работе в кадре и использованию юмора в деловых выступлениях.
Например, предприниматели узнают, какие бывают варианты побуждающих речей, как отвечать и задавать вопросы и многое другое. Спикером тренинга станет тренер речи и голоса, телеведущий «Татарстан 24», преподаватель риторики в Высшей Школе Госуправления, автор программ по развитию речи и публичным выступлениям Тимофей Вагнер.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.