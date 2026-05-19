Профориентационный фестиваль для школьников пройдет в Красноярске

Ежегодный профориентационный фестиваль для школьников пройдет на правобережье Красноярска завтра, 20 мая, в 15:00. Мероприятие состоится на площади имени Свердлова. «ПРО-фестиваль 2026» познакомит подростков с будущим местом учебы и профессией. Свои факультеты и специальности представят 17 техникумов Красноярска и Дивногорска, вузы, молодежные и патриотические центры. Каждая площадка будет организована так, чтобы желающие могли попробовать себя в роли профессионалов. Кроме того, школьников ждут мастер-классы, презентация работы спецтехники, показательные выступления кинологов, выставка оружия. Фестиваль проводится для знакомства школьников с разными специальностями и возможностью их получить. Также организаторы планируют обеспечить коммуникацию между ребятами, учебным заведением и будущим работодателем.