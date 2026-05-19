Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профориентационный фестиваль для школьников пройдет в Красноярске

Ежегодный профориентационный фестиваль для школьников пройдет на правобережье Красноярска завтра, 20 мая, в 15:00. Мероприятие состоится на площади имени Свердлова.

Ежегодный профориентационный фестиваль для школьников пройдет на правобережье Красноярска завтра, 20 мая, в 15:00. Мероприятие состоится на площади имени Свердлова. «ПРО-фестиваль 2026» познакомит подростков с будущим местом учебы и профессией. Свои факультеты и специальности представят 17 техникумов Красноярска и Дивногорска, вузы, молодежные и патриотические центры. Каждая площадка будет организована так, чтобы желающие могли попробовать себя в роли профессионалов. Кроме того, школьников ждут мастер-классы, презентация работы спецтехники, показательные выступления кинологов, выставка оружия. Фестиваль проводится для знакомства школьников с разными специальностями и возможностью их получить. Также организаторы планируют обеспечить коммуникацию между ребятами, учебным заведением и будущим работодателем.