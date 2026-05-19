Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде 19 мая

Сбои в работе мобильного интернета снова фиксируются в Нижнем Новгороде. С проблемой доступа в сеть абоненты столкнулись еще в понедельник вечером. Свои жалобы горожане публикуют в социальных сетях.
Мобильный интернет пропал во всех районах города. Пока нижегородцы могут воспользоваться только сервисами из «белого списка» Минцифры либо выйти в сеть через Wi-Fi.
Отметим, что сегодня в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова вводили ограничения на полеты. Чтобы обеспечить безопасность, воздушная гавань не принимала и не выпускала рейсы.
Ранее мы писали, что больше 20 вражеских БПЛА сбили в Нижегородской области 18 мая.
