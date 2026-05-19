Исследователи рассказали, сколько россиян имеют подработку

У каждого четвертого работающего россиянина есть подработка. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
Еще половина опрошенных пока не имеют дополнительной работы, но хотели бы ее найти. Не интересуются подработкой около четверти респондентов. Чаще всего дополнительный заработок есть у россиян в возрасте от 25 до 35 лет. Также подрабатывают сотрудники, которые работают в гибридном формате, то есть часть недели проводят в офисе, а часть на удаленке.
Среди профессий подработка чаще встречается у медсестер, врачей, главных бухгалтеров и учителей. Реже о дополнительной занятости сообщали продавцы, экономисты, HR-менеджеры и администраторы. Большинство тратит на подработку немного времени. У двух из трех россиян она занимает не больше 10 часов в неделю.
При этом дополнительный заработок стал заметнее влиять на личный бюджет. У многих он приносит до 30% общего дохода, а у части опрошенных составляет еще большую долю.
Опрос проводился с 1 по 6 мая 2026 года среди 2500 трудоустроенных россиян из всех округов страны.