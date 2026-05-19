Вице‑премьер правительства РФ посмотрел, как в Красноярске строят самую глубокую станцию метро

Отметим, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак находится в Красноярске с рабочим визитом. Сегодня утром на встрече с губернатором они обсудили н вопросы социально-экономического развития края. «Также в центре внимания — подготовка краевой столицы к 400-летию. В течение дня проверим объекты, которые формируют новый облик Красноярска, и проведем федеральный оргкомитет. Кроме того, Красноярский край сегодня принимает всероссийское мероприятие по повышению производительности труда. Вместе с Александром Валентиновичем, коллегами из регионов и федеральных министерств, руководителями предприятий и экспертами оценим лучшие практики, которые помогают повышать эффективность экономики и социальной сферы», — рассказал Михаил Котюков.