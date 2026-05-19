Вице‑премьер правительства РФ посмотрел, как в Красноярске строят самую глубокую станцию метро

Заместитель председателя правительства России Александр Новак вместе с красноярским губернатором Михаилом Котюковым побывали на стройплощадке метро на улице Копылова и проверили, как проходят работы на одном из самых больших котлованов в стране.
Метростроители рассказали, что сооружение сначала послужит демонтажной камерой для щитов, которые проложат сюда тоннели от станции «Высотная» и со стороны железнодорожного вокзала. Благодаря размеру котлована (49 метров в глубину) специалисты смогут здесь встретить все комплексы, разобрать их, безопасно извлечь и перевезти на другие площадки. После на месте котлована расположится станция.
«Первый щит — “Евгению” — ожидаем на Копылова уже летом», — сообщили в паблике «Красноярское метро».
Отметим, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак находится в Красноярске с рабочим визитом. Сегодня утром на встрече с губернатором они обсудили н вопросы социально-экономического развития края. «Также в центре внимания — подготовка краевой столицы к 400-летию. В течение дня проверим объекты, которые формируют новый облик Красноярска, и проведем федеральный оргкомитет. Кроме того, Красноярский край сегодня принимает всероссийское мероприятие по повышению производительности труда. Вместе с Александром Валентиновичем, коллегами из регионов и федеральных министерств, руководителями предприятий и экспертами оценим лучшие практики, которые помогают повышать эффективность экономики и социальной сферы», — рассказал Михаил Котюков.
