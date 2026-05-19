Власти Нижегородской области заключили ряд соглашений на конференции ЦИПР

В рамках конференции ЦИПР Нижегородская область заключила ряд стратегических соглашений с компаниями, госучреждениями и организациями финансового сектора. Эти инициативы запустят реальные изменения, которые затронут сразу несколько отраслей региона, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
Так, на конференции ЦИПР власти подписали соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и Волго‑Вятским ГУ Банка России о сотрудничестве в рамках программы «Школа эмитента». Программа поможет местным компаниям освоить альтернативные банковским кредитам финансовые инструменты: цифровые финансовые активы, облигации, акции.
Заключено партнёрство с АО «Р7» — школьники получат легальный доступ к современному офисному редактору «Р7 Офис».
На базе технологий АО «Группа 1С» в регионе уже реализованы крупные проекты — например, информационная система «Единый агрегатор физкультурно‑спортивных организаций Нижегородской области». Благодаря ей жители получили более удобный доступ к спортивным услугам. Новое соглашение также обеспечит учащимся доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам.
В рамках проекта планируется использовать искусственный интеллект для высокоточного мониторинга распространения сорных и инвазивных растений — это позволит сократить их ареал на территории региона.
Эти соглашения напрямую повлияют на экономику и предпринимательскую активность в Нижегородской области, создавая условия для устойчивого развития региона в долгосрочной перспективе.
