Оркестр Калинина завершит сезон в Волгограде шедеврами от Глинки до Уэббера

В ближайший четверг, 21 мая, прославленный коллектив под управлением маэстро Галины Иванковой приглашает поклонников на грандиозный концерт. Он станет яркой точкой в завершении концертного сезона. В программе «По страницам любимой классики: от Глинки до Ллойда Уэббера» примут участие солисты оркестра, артисты Волгоградской филармонии и студенческий хор ВГИИКа.
Вечер откроется Увертюрой к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки — основоположника отечественной классики. Русскую тему подхватят проникновенные мелодии Чайковского и Мусоргского, глубокая лирика Рахманинова. Также в программе — узнаваемые фрагменты из опер Россини, Бизе и Гершвина, лучшие номера из знаменитых мюзиклов, виртуозные оркестровые миниатюры. Особое место займут цитаты из мюзиклов Бернстайна, Дмитриева и легендарного Эндрю Ллойда Уэббера.
Как пояснила автор программы Галина Иванкова, под занавес сезона музыканты решили создать для поклонников неповторимую атмосферу праздника. По её словам, этот концерт — идеальный выбор для семейного посещения и прекрасный способ вместе завершить концертный сезон.
Владельцы «Пушкинской карты» также смогут посетить мероприятие. В музыкальном путешествии сквозь эпохи и стили русские народные инструменты раскроют неожиданные грани звучания, позволяя знакомым мелодиям зазвучать по-новому.
Начало концерта в 19:00. 12+
