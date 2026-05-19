Оркестр Калинина завершит сезон в Волгограде шедеврами от Глинки до Уэббера

Вечер откроется Увертюрой к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки — основоположника отечественной классики. Русскую тему подхватят проникновенные мелодии Чайковского и Мусоргского, глубокая лирика Рахманинова. Также в программе — узнаваемые фрагменты из опер Россини, Бизе и Гершвина, лучшие номера из знаменитых мюзиклов, виртуозные оркестровые миниатюры. Особое место займут цитаты из мюзиклов Бернстайна, Дмитриева и легендарного Эндрю Ллойда Уэббера.