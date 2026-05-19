В Исетском районе Тюменской области школьники посетили администрацию

Ребята узнали, как устроена работа администрации, какие задачи стоят перед служащими и какой путь нужно пройти, чтобы там работать. Представители администрации рассказали о требованиях к образованию и о том, какие личные качества являются ключевыми для успешной карьеры в администрации. Школьники задавали разные вопросы — от тонкостей законотворчества до того, как быстро получить нужную справку жителю округа.