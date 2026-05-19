В Исетском районе Тюменской области школьники посетили администрацию

Ученики школы № 1 в селе Исетском Тюменской области побывали с экскурсией в администрации Исетского района. Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Ребята узнали, как устроена работа администрации, какие задачи стоят перед служащими и какой путь нужно пройти, чтобы там работать. Представители администрации рассказали о требованиях к образованию и о том, какие личные качества являются ключевыми для успешной карьеры в администрации. Школьники задавали разные вопросы — от тонкостей законотворчества до того, как быстро получить нужную справку жителю округа.
Для многих старшеклассников эта встреча стала настоящим открытием. Они увидели не просто чиновников, а людей, которые каждый день решают сложные задачи и делают округ лучше.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.