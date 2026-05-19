Путин поздравил ГУМРФ имени адмирала Макарова с 150-летием

«Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 150-летием Государственного университета морского и речного флота имени адмирала C.О. Макарова… Отрадно, что сегодня ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта — судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.