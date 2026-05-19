Путин поздравил ГУМРФ имени адмирала Макарова с 150-летием

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и курсантов, аспирантов и выпускников Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова с 150-летием учреждения, отметив его ведущую роль в сфере подготовки специалистов.
Путин отметил, что богатая история прославленного вуза, крепкие традиции, заложенные многими поколениями предшественников — «настоящих профессионалов, искренне преданных избранному делу» — вызывают искреннюю гордость у обучающихся, выпускников и коллектива учреждения.
«Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 150-летием Государственного университета морского и речного флота имени адмирала C.О. Макарова… Отрадно, что сегодня ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта — судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент убежден, что, сохраняя связь времен и открытость всему новому, университет и впредь будет развиваться, оставаться центром притяжения для талантливой, целеустремленной молодежи.