За сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область двое погибли и шестеро ранены

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации дрона погибли двое мужчин, еще двое были ранены. Пострадавшие находятся в медучреждениях Белгорода. По оценке врачей, один из них в тяжелом состоянии. Также от удара FPV-дрона пострадал мужчина. Он продолжает лечение дома. За сутки по округу выпустили один боеприпас и пять БПЛА. Разрушения получили остекление многоквартирного дома (МКД), три частных дома, шесть машин и две хозпостройки.