Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область двое погибли и шестеро ранены

В Белгородской области за сутки ударам ВСУ подверглись 13 муниципалитетов. По ним выпустили как минимум 24 боеприпаса и 125 беспилотников. В результате два мирных жителя погибли и шестеро пострадали. Разрушения получили 25 жилых помещений и 24 транспортных средства. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области за сутки ударам ВСУ подверглись 13 муниципалитетов. По ним выпустили как минимум 24 боеприпаса и 125 беспилотников. В результате два мирных жителя погибли и шестеро пострадали. Разрушения получили 25 жилых помещений и 24 транспортных средства. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации дрона погибли двое мужчин, еще двое были ранены. Пострадавшие находятся в медучреждениях Белгорода. По оценке врачей, один из них в тяжелом состоянии. Также от удара FPV-дрона пострадал мужчина. Он продолжает лечение дома. За сутки по округу выпустили один боеприпас и пять БПЛА. Разрушения получили остекление многоквартирного дома (МКД), три частных дома, шесть машин и две хозпостройки.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина подорвался на взрывном устройстве и лишился ног, получил ожог. Он находится в областной больнице в тяжелом состоянии. Сегодня утром в селе Добром от атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. Он доставлен в горбольницу № 2 Белгорода. Транспорт поврежден. За сутки муниципалитет подвергся ударам 15 дронов. Повреждения получили частный дом и хозпостройка, шесть автомобилей, здание неэксплуатируемого производственного предприятия.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект была ранена женщина. Она продолжает лечение амбулаторно. Здание повреждено. За сутки округ атаковали с помощью 25 беспилотников. Разрушения получили десять домов и 11 машин, два коммерческих объекта, газовая труба, хозпостройка.

Сутками ранее при атаках ВСУ пострадал один человек. Ему потребовалась госпитализация.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше