В Свердловском районе Красноярска благоустроят пространства по инициативе жителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе приступили к подготовке реализации инициативных проектов, предложенных жителями. В этом году в районе благоустроят два общественных пространства — «Серебряный дворик» на улице Александра Тимошенко, 131 и площадку «Дом. Семья. Спорт» на Судостроительной, 113.
Рабочую встречу с жителями, представителями управляющих компаний и подрядчиками провела руководитель администрации района Лилия Назмутдинова. Во время выезда участники обсудили предложения по доработке проектов и возможные технические решения непосредственно на местах будущего благоустройства, сообщает мэрия.
Так, жители предложили установить ограждение вокруг спортивной площадки «Дом. Семья. Спорт» для повышения безопасности. Здесь планируют разместить уличные тренажеры, турники, теннисный стол, велопарковку и зону отдыха с лавочками.
В «Серебряном дворике» появятся качели, детский игровой комплекс и площадка для занятий спортом.
На благоустройство двух общественных пространств из городского бюджета направят около 7,5 млн рублей.
В администрации напомнили: «Благоустройство в рамках проекта можно провести только на муниципальных земельных участках или участках неразграниченной формы собственности. Предлагать идеи могут как инициативные жители, так и предприниматели».