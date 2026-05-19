В Свердловском районе Красноярска благоустроят пространства по инициативе жителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе приступили к подготовке реализации инициативных проектов, предложенных жителями. В этом году в районе благоустроят два общественных пространства — «Серебряный дворик» на улице Александра Тимошенко, 131 и площадку «Дом. Семья. Спорт» на Судостроительной, 113.