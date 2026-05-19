Оборона без воды: что происходит в доме на Моспроспекте, из которого не хотят съезжать 50 семей

В конце прошлой недели администрация Калининграда выполнила обещанную угрозу: в доме № 68, расположенном по соседству с известной «падающей» высоткой на Моспроспекте, отключили воду. Причем не просто перекрыли вентили, а срезали подающие горячий и холодный ресурс трубы. Корреспонденты «Нового Калининграда» по приглашению лишенных водоснабжения жителей побывали на месте и попытались понять, что должны сделать власти, чтобы соседи «падающего» уже 12 лет дома все же покинули свои жилища, подчинившись требованию горадминистрации.
Жители дома, который соединен с пустующей многоэтажкой балконными галереями, изначально предупреждали власти, что не собираются съезжать из своих квартир в маневренный фонд. Они полагают, что разобрать соседнее аварийное здание можно и без их переселения. Переезжать же жильцы отказываются, опасаясь, что в итоге могут остаться без своей недвижимости и навсегда застрять на окраинах областного центра.
Сейчас в одном из окон верхнего этажа развернут плакат со словами «Дом Павлова». По всей видимости, жильцы считают, что их история напоминает героическую оборону знаменитого здания в Сталинграде. Правда, тогда группа советских солдат и мирных жителей, забаррикадировавшись в доме, 58 дней противостояла немецко-фашистским захватчикам, а тут жители, которые не хотят уезжать из квартир, сопротивляются властям.
Тревожности добавляет предупреждающая аудиозапись, которую охрана включает во дворе дома каждый час. Над набережной Преголи тогда разносится грозный голос, что надо срочно покинуть дом № 68, оставаться там опасно. Многие прохожие пугаются, а местные стоически пережидают звуковые «атаки».
«Представляете, как над нами издеваются? — говорит одна из вышедших на встречу к корреспонденту жительниц. — Давят психически и физически. С 9 утра запись крутят каждый час весь день. Причем громкоговоритель они затаскивают на седьмой этаж в “колодец” между домами, чтобы нам по мозгам сильнее било. Кто днем на работе, еще куда ни шло. А вот стариков наших, кто дома сидит, очень жалко».
В минувший четверг, 14 мая, представители администрации прибыли с целью отключить в доме воду. Об этом жителей предупреждали заранее. «Перешли к настоящему устрашению, — говорит жительница Анна. — Приехали сотрудники ГО и ЧС, “Водоканала” и “Теплосетей”. Попытались зайти с подвал, даже не вызвав на место представителей нашей УК. Причём сотрудники “Теплосетей” пытались проникнуть под видом того, что у нас якобы год уже поломан теплообменник. В “Водоканале”, куда жители позвонили, попросили обратиться за разъяснениями в администрацию».
По словам Анны, никаких документов, подтверждающих их право входить в подвал, визитеры не представили.
«Потому что их нет, — уверена девушка. — Ведь наш дом никем не признан аварийным. За коммуналку мы платим, и просто так отключать нам жизненно важный ресурс никто не имеет права». И все, кто был дома, — стар, и млад, человек 10, — встали на его защиту, в подвал чужаков не пустили.
«Делегация уехала, но через два часа вернулась с, видимо, наскоро подписанными в администрации распоряжением и группой поддержки в виде росгвардейцев и полицейских. Майор, три капитана, вооружённая Росгвардия отгоняли пенсионеров. Кошмар! — продолжают рассказ жители. — Мы сами просили полицейских зафиксировать нарушения, но они защищали от нас слесарей “Водоканала”. Вынудили представителя УК выдать им ключ от подвала и срезали трубы. Нас же предупредили, что если будем препятствовать, то полицейские будут уже вынуждены реагировать. Конечно, в такой ситуации пришлось отступить».
Отступить, но не сдаться. С 14 мая из дома выехал только один жилец, который здесь снимал квартиру. Остальные продолжают держаться. «Очень нервно живем, — говорит жительница Ольга. — Все переживают, пьют таблетки, вызывают скорую. Та не может оперативно подъехать к дому, потому что надо ждать, пока разыщется охранник и откроет ворота строительного забора, которым нас огородили. Но мы держимся. Требуем, чтобы с нами общались в правовом поле, а не методами устрашения».
Раз уж по заданию властей в доме срезали трубы, жители попросили обеспечить их водовозкой. «Нам отказали! — говорит Ольга. — Зато на помощь стали приходить совершенно незнакомые люди. Нам несут и подвозят бутылки с водой, причем покупной, люди из соседних домов и из других частей города. Но охранники не пускают на территорию дома машины, и нам приходится на руках таскать многочисленные бутылки. В день на нужды одного человека уходит по литров 20 воды — и помыться, и канализацию смыть».
Особенно, говорят, трудно старикам, а их в доме где-то треть. Чтобы им помочь, местная молодежь составила список квартир, где проживают самые беспомощные, и помогают всем миром.
«Многие, кто близко не знаком с нашей ситуацией, думают: ну чего люди возмущаются? — вступает в разговор Маргарита Аркадьевна (она здесь живет не один десяток лет). — Их спасают, а они, дураки, вцепились в своё жильё и готовы лежать под обломками, лишь бы не переезжать. Но это не так. За предыдущие более 13 лет, как в Калининграде возникла проблема с “падающим домом” № 70, так и не был разработан проект его сноса. Вместо этого в 2024 году у администрации был разработан и утверждён госэкспертизой проект на спиливание соединяющих наши дома балконов. Но его так и не претворили в жизнь. И теперь из-за бездействия администрации мы должны расплачиваться нашими квартирами. При этом в давно расселенном и признано аварийном доме № 70 есть жители, которые до сих пор судятся с мэрией из-за полученного взамен жилья».
На встрече люди приводят свои доводы. «У нас есть подозрение, что за наш счет, воспользовавшись ситуацией, город хочет забрать себе очень лакомое место — набережную, — говорит Ольга. — А вы знаете? Мы не против… Но дайте, пожалуйста, нам взамен равноценное жилье, причем не по договору аренды, а в собственность, и на той территории, где мы привыкли проживать, а не на Левитана и Емельянова. У меня здесь нет бабушек, дедушек, сестёр, братьев, — продолжает женщина. — Есть мы с мужем и маленький ребёнок. Он обучен ходить в этой локации — в школу сам, в музыкалку сам, в студию на ул. Сергеева сам. Мне что делать при переезде на другой конец города? Оставить работу, сидеть с ребенком? Ведь вся наша устроенная жизнь рушится. И не по нашей вине».
«У меня маме 88 лет, — рассказывает свою историю Татьяна. — Вчера я её еле успокоила. Она здесь живет с 1986 года. Здесь умер мой отец, здесь родился мой сын, мы здесь все живем. Знаем друг друга. Район очень удобный, здесь всё под боком. Почему моя мама теперь должна выезжать на Борисовский бульвар? Ведь в округе полно квартир — на том же Острове много новых домов».
«А я здесь живу с 1982 года, — вступает в разговор Валентина Ивановна. — Мне тут дали квартиру, не поверите, как аварийщице. Лифт тогда еще даже не был пущен. И мы на руках носили на 12-й этаж всю обстановку для двухкомнатной квартиры. Я живу в Калининграде с 1949 года. На Московском проспекте — уже 44 года! Почему меня надо выталкивать с привычной территории, как ненужную вещь? Тем более что с нас требуют выселяться добровольно, без статуса аварийщиков, которых в случае чего защитит закон. А нас кто?».
Именно этот подвешенный статус рождает у остающихся в доме жителей много вопросов, в том числе связанных с его охраной и в целом с сохранением здания. «Вот, к примеру, в доме сейчас отключили подачу воды, а значит, и тепла в следующий отопительный сезон. При этом проекта демонтажа падающего дома № 70 еще нет в природе. Контракт висит на госзакупках, он не подписан, — говорит еще один житель Юрий. — Нужно время, чтобы разработать проект демонтажа такого огромного и сложного здания, уйдут месяцы работы. В зиму здание никто демонтировать не будет. А это значит, что наш дом может оказаться без отопления. Возникает риск, что здание станет непригодным для жилья. При этом дом не аварийный, мы выехали по своему желанию. И если спустя время нам разрешат вернуться в свои квартиры, как обещают власти, а дом к тому моменту окажется непригодным для жизни? Кто нам поможет? Права на манёвренный фонд у нас нет — ведь есть свое жильё. И что нам скажет администрация? “Решайте свои проблемы сами?”».
В субботу, 30 мая, власти вслед за водой грозятся отключить в доме электричество. Помимо общих бытовых проблем, которые неизбежно возникнут, в 12-этажке встанут лифты и перестанут работать замрут плиты для приготовления еды — в доме нет газа.
Кроме того, на днях, по словам жителей, были установлены датчики для наблюдения за обстановкой в соседних домах — № 64−66. «Новый Калининград» также будет следить за ситуацией.
Текст: Ольга Саяпина, фото Юлии Власовой.