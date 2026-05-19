В Уфе стартовал первый в России научно-популярный маршрут

15-летний Женя Богдашов из города Заволжья Нижегородской области выиграл всероссийский конкурс «Наука. Территория героев». За это он получил возможность отправиться в необычное путешествие под названием «Межрегиональный научный экспресс» по трем разным городам: Нижний Новгород, Уфа и Новосибирск. Здесь он знакомится с современными лабораториями, научными разработками и храмами науки. Вместе с школьником и его мамой Светланой Ионичевой корреспондент «РГ» побывал в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе.
Здесь гости посетили различные лаборатории, где понаблюдали за процессами создания 3D-моделей для биомедицинских изделий, разработкой «умных» материалов для электронных устройств на молекулярном уровне, улучшением сплавов и композитов для авиации, а также использованием 3D-технологий в дизайне одежды. С Жени даже сняли мерки с помощью компьютерных технологий и рассказали, как умная программа сама создает модели одежды.
С помощью компьютерной программы с Жени сняли мерки Фото: Гульназира Ишбердина.
Парню представилась возможность поговорить с руководителями лабораторий, разработчиками, учеными, рассказавшими над какими проектами они сейчас работают. Например, в лаборатории аддитивных технологий БГМУ создают материалы для создания искусственных костных материалов В лаборатории многофункциональных материалов смогли импортозаместить сплав металлов, используемых в авиастроении.
Победитель конкурса посетил знаменитую мастерскую «Берлога». Это площадка для молодежи, где они осваивают программирование, электронику, разработку беспилотных систем и игр. Здесь Евгений поуправлял дроном-симулятором, и у него это не плохо получилось.
Медведь-пасечник встречает всех гостей Межвузовского кампуса Фото: Гульназира Ишбердина.
Пока шла экскурсия, расспрашиваю маму, как удалось воспитать сына-гения.
— Когда ему было 10 лет, мы подарили ему набор «Юный химик». Тогда он начал проводить опыты, ставить эксперименты и очень увлекся этим. Стал смотреть научный контент, увлекся ядерной физикой. Наследственность, наверное, тоже сыграла роль. Мы с папой — инженеры. Увлечений у него вообще-то миллион. Он активно участвует в «Движении первых», играет на аккордеоне, на тубе, является победителем «Большой перемены», в этом году стал учеником года и лауреатом премии первых Нижегородской области. Достижений много. Мы живем в небольшом городке и для нас посмотреть мир, определить дальнейшее развитие, выбрать профессию — это очень важно. Поэтому организаторам большое спасибо за такую возможность, — говорит Светлана Ионичева.
После кампуса школьник отправился в УУНиТ знакомиться с отечественными авиадвигателями в лаборатории «Моторы будущего». В УГНТУ ему продемонстрировали действующую буровую установку — учебный тренажер со скважиной глубиной 155 м, помогающий студентам освоить практические навыки бурения. А в технопарке ОДК-УМПО нижегородцы узнали историю крупнейшего производителя авиационных двигателей в России и посмотрели его современные разработки.
Экскурсия в геопарк «Торатау» Фото: Гульназира Ишбердина.
Кроме научной составляющей, для победителя конкурса подготовили экскурсии, знакомящие с республикой и Уфой. Женя с мамой побывали в гео-парке «Торатау», в музеях и интересных локациях башкирской столицы. Им очень все понравилось и теперь Уфа — одно из мест, которое школьник будет рассматривать в качестве будущей учебы.
Сам он после экскурсий по Башкирии отметил, что участие в научно-популярном маршруте продемонстрировало ему перспективы для молодых людей.
Фото: Пресс-служба Межвузовского кампуса.
— Для меня стало очевидно, что в нашей стране активно поддерживают студентов и школьников и есть широкие возможности для развития моих способностей. Теперь я планирую сдать экзамены и поступить в университет, это моя ближайшая цель. В какой именно — время определиться еще есть, — заключил собеседник.