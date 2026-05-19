Нижегородский эколог выиграла 2 млн рублей в лотерею

Жительница Нижнего Новгорода выиграла 2 млн рублей в лотерею. Она потратит деньги на покупку новой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Сначала нижегородка Татьяна Паутова выиграла 40 тысяч рублей в моментальную лотерею, а затем незапланированно купила еще несколько билетов. Один из них оказался счастливым — женщина стала обладательницей выигрыша в размере 2 млн рублей.
Татьяна работает экологом в одном из нижегородских научных центров, а в свободное время создает украшения из эпоксидной смолы — часть их них она продает на местных ярмарках. Нижегородка планирует продать старую квартиру, добавить выигранные средства и купить новое жилье.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что сотрудница нижегородской таможни выиграла 1 млн рублей в лотерею.