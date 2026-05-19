В Перми начался ремонт дворов многоквартирных домов

Источник: Комсомольская правда

В Перми стартовали работы по благоустройству придомовых территорий. В этом году планируется обновить 64 двора по всему городу, работы уже ведутся в Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах.

Ремонт включает в себя обновление проездов, устройство тротуаров, парковочных мест и других элементов благоустройства. Завершить работы планируется к концу ноября.

В Мотовилихинском районе подрядчики уже начали работы на улице Гарцовская, 68, где обновят дворовый проезд, обустроят парковку и пешеходный тротуар. В Кировском районе продолжается благоустройство территории по улице Маршала Рыбалко, 105 — здесь появятся новые тротуары, парковка и современная контейнерная площадка.

В Индустриальном районе работы идут на улицах Карпинского, 25 и Архитектора Свиязева, 42 и 48, где обновляют проезды и тротуары. В Орджоникидзевском районе благоустраивают дворы на улицах Социалистическая, 10а и Трясолобова, 104, а также обустраивают парковки на улицах Генерала Черняховского, 53 и Трясолобова, 67.

В Свердловском районе работы начались на улицах Солдатова, 10 и Вижайская, 28.

Частично благоустройство уже завершено: в Индустриальном районе на улицах Одоевского, 19, Мира, 78а и 49, шоссе Космонавтов, 169а проведена санитарная обрезка деревьев. В Мотовилихинском районе на улице Макаренко, 10 полностью обновили проезд, тротуар и парковку.