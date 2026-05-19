В Красноярском крае более 6 тысяч семей получили выплату при рождении ребенка

В Красноярском крае с начала 2026 года более 6 тыс. семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. Выплаты оформили 4700 работающих и 1413 неработающих родителей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Единовременное пособие является разовой мерой поддержки. Его может получить один из родителей, а также усыновитель, опекун или приемный родитель. Выплата не зависит от дохода семьи и количества детей.
С 1 февраля 2026 года размер пособия в Красноярском крае составляет 28 450 рублей. С учетом районного коэффициента сумма может быть выше и составлять от 34 140 до 51 210 рублей. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие назначается на каждого ребенка.
«Рождение ребёнка — это семейное счастье и вклад в будущее нашей страны. Государство уделяет особое внимание поддержке семей с детьми, и выплата единовременного пособия при рождении ребёнка является одним из примеров такой заботы. С начала года пособие получили более 6000 семей нашего региона», — пояснила Марина Долматова, заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю.
Если один из родителей работает, пособие назначается по месту работы или службы. В этом случае заявление подавать не нужно. Выплату оформляют автоматически после поступления сведений из ЗАГСа. Деньги перечисляют в срок до 10 рабочих дней. В том случае, когда оба родителя не работают, заявление нужно подать через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.