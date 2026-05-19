В Красноярском крае более 6 тысяч семей получили выплату при рождении ребенка

Если один из родителей работает, пособие назначается по месту работы или службы. В этом случае заявление подавать не нужно. Выплату оформляют автоматически после поступления сведений из ЗАГСа. Деньги перечисляют в срок до 10 рабочих дней. В том случае, когда оба родителя не работают, заявление нужно подать через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.