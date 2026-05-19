Не перейми чужие беды! Что строго запрещено в Купальницу 20 мая 2026 года

20 мая 2026 года — день, где переплетаются вера, природа и народная мудрость. Где вода лечит, небо говорит, а простые действия обретают глубокий смысл.
20 мая 2026 года православный мир делает шаг к одному из самых светлых праздников — Вознесению Господню. А в народе эту дату ласково зовут Купальницей: так на Руси называли день, когда было принято купать коней.
Смысл праздника 20 мая 2026 года.
Завтра — Вознесение, один из главных праздников года. А пока — тишина перед великим событием и особое воспоминание: в 351 году над Иерусалимом, между Голгофой и Елеонской горой, в небе засиял Крест. Не икона, не видение одному человеку — знак, который видели многие. Церковь тогда боролась с ересями, и это явление стало ответом свыше.
Ещё 20 мая поминают двух святых: Нила Сорского и Акакия Каппадокиянина. Первый — монах-новатор, который первым на Руси ввёл скитскую жизнь: уединение, труд, молитва без пышных церемоний. Акакий Каппадокиянин — простой сотник, принявший мученическую смерть за веру при императоре Диоклетиане.
Купальница: лошади, вода и заговоры.
Название дня говорит само за себя. «Купальница» — от слова «купать» лошадей. После долгой зимы, когда земля наконец прогрелась, крестьяне вели коней к реке. Не просто помыть — облить с головы до хвоста водой, которую заранее набрали в вёдра и оставили на солнце. Считалось: так животное получит защиту от болезней на весь год. А заодно и хозяева не упускали случая окатить себя — для силы и здоровья.
Вода в этот день наделялась особой силой:
Её брызгали по углам дома, чтобы выгнать нечисть.
Веником, смоченным в «солнечной» воде, «выметали» негатив с пола.
Если шёл дождь — радовались: промокнуть до нитки 20 мая означало духовно очиститься. Люди специально выходили под ливень, не прятались.
Что стоит сделать 20 мая 2026 года.
Зайти в храм. Вечером во многих церквях уже начнётся служба в честь Вознесения. Можно поставить свечу и просто постоять в тишине.
Умыться «правильной» водой — вечерней росой или той, что нагрелась на солнце. Девушки верили: такое умывание дарит красоту и здоровье будущим детям.
Планировать, но не стартовать — день хорош для того, чтобы прописать цели, расставить приоритеты. А вот начинать новое дело — не лучшая идея.
Быть внимательнее к словам — то, что сказано 20 мая, имеет вес. Пожелание, обида, клятва — всё «запоминается».
Чего строго запрещено 20 мая 2026 года?
Умываться до полудня — по старинным поверьям, можно «смыть» здоровье. Дождитесь вечера или хотя бы послеобеденного времени. Ругаться и сквернословить — злые слова в этот день, считали, «застревают» в душе. А ссора между влюблёнными 20 мая могла, по примете, поставить крест на их отношениях навсегда.
Ходить босиком — даже если тепло. Верили, что земля в этот день может «забрать» силы.
Лениться — день без дела или работы «спустя рукава» сулил долгие проблемы с финансами и удачей.