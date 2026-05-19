Что строго запрещено в Купальницу 20 мая 2026 года

Название дня говорит само за себя. «Купальница» — от слова «купать» лошадей. После долгой зимы, когда земля наконец прогрелась, крестьяне вели коней к реке. Не просто помыть — облить с головы до хвоста водой, которую заранее набрали в вёдра и оставили на солнце. Считалось: так животное получит защиту от болезней на весь год. А заодно и хозяева не упускали случая окатить себя — для силы и здоровья.