В Волгоградской области предприниматели изучили работу детского лагеря

Они познакомились с формированием программ смен и организацией питания.

Источник: Национальные проекты России

Социальные предприниматели Волгоградской области познакомились с работой детского оздоровительного лагеря им. Гули Королевой. Визит был организован по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете экономической политики и развития региона.

Участниками мероприятия стали 30 представителей социального бизнеса и предпринимателей, планирующих открыть свое дело в социальной сфере. В ходе бизнес-визита они познакомились с инфраструктурой лагеря, узнали об особенностях организации детского отдыха и оздоровления. Особое внимание было уделено подходам к формированию программ смен, организации питания и досуга, а также вопросам кадрового обеспечения.

Практический формат мероприятия позволил предпринимателям не только увидеть работу лагеря изнутри, но и обсудить с руководством актуальные вопросы управления подобными учреждениями, обменяться опытом с коллегами и найти потенциальных партнеров для совместных проектов. Кроме того, были организованы экскурсия по центру образования и развития детей «Жар-птица», посещение парка семейного отдыха «Сады Придонья» и культурно-спортивного комплекса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.