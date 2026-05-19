В Волгоградской области предприниматели изучили работу детского лагеря

Социальные предприниматели Волгоградской области познакомились с работой детского оздоровительного лагеря им. Гули Королевой. Визит был организован по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
Участниками мероприятия стали 30 представителей социального бизнеса и предпринимателей, планирующих открыть свое дело в социальной сфере. В ходе бизнес-визита они познакомились с инфраструктурой лагеря, узнали об особенностях организации детского отдыха и оздоровления. Особое внимание было уделено подходам к формированию программ смен, организации питания и досуга, а также вопросам кадрового обеспечения.
Практический формат мероприятия позволил предпринимателям не только увидеть работу лагеря изнутри, но и обсудить с руководством актуальные вопросы управления подобными учреждениями, обменяться опытом с коллегами и найти потенциальных партнеров для совместных проектов. Кроме того, были организованы экскурсия по центру образования и развития детей «Жар-птица», посещение парка семейного отдыха «Сады Придонья» и культурно-спортивного комплекса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.