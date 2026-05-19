Стало известно, как пройдет последний звонок в казахстанских школах

По информации Министерства просвещения, казахстанским школьникам осталось учиться меньше недели. Учебный процесс завершится 25 мая. Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ведомства, чтобы уточнить формат мероприятий, посвященных последнему звонку, особенно для 9-х и 11-х классов.
В Минпросвещения ответили, что школы самостоятельно принимают решение о проведении торжественного мероприятия, посвященного окончанию учебного года. При этом поддерживаются все школьные традиции: выражение благодарности школе и учителям, чтение стихов, исполнение песен и вальс выпускников.
Кроме того, во всех школах будут проведены классные часы на тему: «Білімім — Отаныма!».