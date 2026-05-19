«Дожди стали другими»: почему случился потоп в аэропорту Алматы, объяснили в Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев прокомментировал возможные причины потопа в аэропорту Алматы. Он отметил, что терминал новый и построен за счет частных инвестиций, а его двухскатная крыша рассчитана на 132 литра воды на всю площадь за единицу времени. Однако, по его словам, заложенная пропускная способность желоба составила 230 литров, что оказалось недостаточно.
Сауранбаев подчеркнул, что дождь был слишком сильным, и желоб не справился с нагрузкой. Он также отметил, что в тот день многие объекты в городе протекли. Министр считает, что необходимо пересмотреть строительные нормы, так как климат меняется, и дожди в Алматы стали более интенсивными.
Поручено ускорить работы по созданию дополнительных отводов от желоба. Расходы на эти работы понесет сам аэропорт. Сауранбаев отметил, что проектное решение уже разрабатывается и будет реализовано в ближайшее время.