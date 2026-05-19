Нижегородские хирурги применили технологию выжигания опухолей микроволнами

Хирурги Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России начали применять микроволновую термоаблацию для ювелирного разрушения новообразований через крошечный прокол. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».
Новая технология позволяет точечно воздействовать теплом на очаги размером до пяти сантиметров в печени, почках и легких без глубокого наркоза и тяжелой реабилитации. Как пояснил хирург-онколог ПОМЦ Егор Загайнов, методика эффективна при первичных опухолях и метастазах, когда основной очаг уже побежден. Сама процедура длится до 40 минут, пока пациент находится в состоянии легкого сна.
В качестве успешного примера врачи привели случай пациента с циррозом печени и пятисантиметровой опухолью. Сначала медики добились уменьшения очага вдвое, а затем за полчаса полностью разрушили его с помощью термоаблации, после чего мужчину выписали домой уже на четвертые сутки.
