Нижегородские хирурги применили технологию выжигания опухолей микроволнами

Методика спасает пациентов, которым классические операции противопоказаны по возрасту или состоянию сердца.

Хирурги Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России начали применять микроволновую термоаблацию для ювелирного разрушения новообразований через крошечный прокол. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».

Новая технология позволяет точечно воздействовать теплом на очаги размером до пяти сантиметров в печени, почках и легких без глубокого наркоза и тяжелой реабилитации. Как пояснил хирург-онколог ПОМЦ Егор Загайнов, методика эффективна при первичных опухолях и метастазах, когда основной очаг уже побежден. Сама процедура длится до 40 минут, пока пациент находится в состоянии легкого сна.

В качестве успешного примера врачи привели случай пациента с циррозом печени и пятисантиметровой опухолью. Сначала медики добились уменьшения очага вдвое, а затем за полчаса полностью разрушили его с помощью термоаблации, после чего мужчину выписали домой уже на четвертые сутки.

Ранее сообщалось, что нижегородские онкологи и кардиологи спасли жизнь 77-летней пациентке.