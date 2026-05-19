Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Волгоград Арене» спортсмены сразились за кубок по настольному теннису

На «Волгоград Арене» состоялись региональные соревнования по настольному теннису «Майский кубок». В крупном турнире.

На «Волгоград Арене» состоялись региональные соревнования по настольному теннису «Майский кубок». В крупном турнире с 16 по 17 мая сразились 121 спортсмен из 8 муниципальных образований региона.

Соревнования прошли среди нескольких возрастных категорий: до 12 лет, до 16 лет, до 20 лет и общая взрослая группа. Из общего числа спортсменов-любителей приняли участие 77 мужчин и 34 женщины.

Участники традиционно соревновались одновременно за несколькими столами.

Результаты соревнований:

Девочки до 12 лет:

1 место — Гончарова Анна, Котово.

2 место — Ткаченко Кира, Волгоград.

3 место — Роман Алиса, Волжский.

Мальчики до 12 лет:

1 место — Подлипаев Дмитрий, Николаевск.

2 место — Прокофьев Фёдор, Волгоград.

3 место — Филатов Владислав, Волжский.

Девушки до 16 лет:

1 место — Евтихеева Алиса, Волгоград.

2 место — Ступенко Виктория, Волгоград.

3 место — Цыбуля Виктория, Волжский.

Юноши до 16 лет:

1 место — Гордеев Егор, Волгоград.

2 место — Дворский Александр, Волгоград.

3 место — Артемов Андрей, Николаевск.

Юниорки до 20 лет:

1 место — Казакова Ксения, Волгоград.

2 место — Гурьева Василиса, Волгоград.

3 место — Никитина Анастасия, Калач-на-Дону.

Юниоры до 20 лет:

1 место — Дьяченко Савелий, Калач-на-Дону.

2 место — Полетаев Матвей, Волгоград.

3 место — Думчев Захар, Волгоград.

Мужчины:

1 место — Божок Олег, Волгоград.

2 место — Кротов Николай, Волжский.

3 место — Дворский Александр, Волгоград.

Женщины:

1 место — Николаева Ксения, Волжский.

2 место — Горностаева Алина, Волгоград.

3 место — Никитина Анастасия, Калач-на-Дону.

Фото: Геннадий Гуляев.