На «Волгоград Арене» спортсмены сразились за кубок по настольному теннису

На «Волгоград Арене» состоялись региональные соревнования по настольному теннису «Майский кубок». В крупном турнире с 16 по 17 мая сразились 121 спортсмен из 8 муниципальных образований региона.
Соревнования прошли среди нескольких возрастных категорий: до 12 лет, до 16 лет, до 20 лет и общая взрослая группа. Из общего числа спортсменов-любителей приняли участие 77 мужчин и 34 женщины.
Участники традиционно соревновались одновременно за несколькими столами.
Результаты соревнований:
Девочки до 12 лет:
1 место — Гончарова Анна, Котово.
2 место — Ткаченко Кира, Волгоград.
3 место — Роман Алиса, Волжский.
Мальчики до 12 лет:
1 место — Подлипаев Дмитрий, Николаевск.
2 место — Прокофьев Фёдор, Волгоград.
3 место — Филатов Владислав, Волжский.
Девушки до 16 лет:
1 место — Евтихеева Алиса, Волгоград.
2 место — Ступенко Виктория, Волгоград.
3 место — Цыбуля Виктория, Волжский.
Юноши до 16 лет:
1 место — Гордеев Егор, Волгоград.
2 место — Дворский Александр, Волгоград.
3 место — Артемов Андрей, Николаевск.
Юниорки до 20 лет:
1 место — Казакова Ксения, Волгоград.
2 место — Гурьева Василиса, Волгоград.
3 место — Никитина Анастасия, Калач-на-Дону.
Юниоры до 20 лет:
1 место — Дьяченко Савелий, Калач-на-Дону.
2 место — Полетаев Матвей, Волгоград.
3 место — Думчев Захар, Волгоград.
Мужчины:
1 место — Божок Олег, Волгоград.
2 место — Кротов Николай, Волжский.
3 место — Дворский Александр, Волгоград.
Женщины:
1 место — Николаева Ксения, Волжский.
2 место — Горностаева Алина, Волгоград.
3 место — Никитина Анастасия, Калач-на-Дону.
Фото: Геннадий Гуляев.