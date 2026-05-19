В Минске переносят разворотное трамвайное кольцо от станции «Озеро». Что изменится для пассажиров

Это нужно, чтобы позже расширить Долгиновский тракт — участок дорожной сети от пересечения с переулком Червякова до Старовиленского тракта, пишет агентство «Минск-Новости».
Проект хотят реализовать в шесть этапов. Он учитывает будущую ветку метро и расположение станции на ул. Орловской.
Первая очередь предусматривает демонтаж трамвайных путей на территории Старовиленского тракта и перенос разворотного кольца от станции «Озеро» к Дворцу детей и молодежи. Также реконструируют участок ул. Старовиленской от Нововиленской до Орловской: бывшие трамвайные пути перепрофилируют под полосы движения транспорта.
— Во время второй очереди освободим территорию Старовиленского тракта. Третья и последующие будут связаны исключительно со строительно-монтажными работами по расширению Долгиновского тракта, — рассказал директор «Гордорстроя» Сергей Панёв.
По его словам, в планах также реконструкция перекрестка, изменение направления движения с добавлением левого поворотного съезда и усиление светофорного регулирования. Новая схема движения на перекрестке ул. Орловской и Старовиленского тракта должна заработать в 2027 году.
Изменения затронут и общественный транспорт.
Трамвайные маршруты сократят до нового разворотного кольца в районе Дворца детей и молодежи. Движение по Старовиленскому тракту от ул. Нововиленской до диспетчерской станции «Озеро» отменят.
При этом пассажирский транспорт по Долгиновскому тракту от переулка Червякова до ул. Орловской сохранится. Изменения маршрутной сети будут вводить поэтапно — по мере готовности инфраструктуры.
Для пассажиров планируют запустить новый ежедневный маршрут № 263 «Автовокзал “Центральный” — Нововиленская». Он должен связать район с тремя линиями метро. В часы пик интервал движения обещают не больше 15 минут.
После завершения работ на участке от ул. Орловской до переулка Червякова планируется организовать маршрут из «Северного берега» до станции метро «Пушкинская». На нем, как ожидается, будут работать электробусы особо большой вместимости.