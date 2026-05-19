Кропоткин рассказал, о чём чаще всего жители Калининградской области просят депутатов

Глава Заксобрания проанализировал наказы граждан.

Источник: Клопс.ru

Чаще всего жители Калининградской области жалуются на недоступность субсидированных авиабилетов. Об этом председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин рассказал на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 18 мая.

Губернатор Алексей Беспрозванных поинтересовался, с какими вопросами обращаются к депутатам жители региона.

«Мы собираем наказы населения, их много поступило, и первая тема — обеспечение льготными авиабилетами. Люди жалуются, что субсидированные билеты недолгое время доступны, а потом, когда им надо вылететь, это обходится недёшево», — сказал Кропоткин.

Губернатор напомнил, что в начале весны обратился к президенту с просьбой обеспечить бесшовное финансирование программы авиасубсидий со стороны федерального центра.

«Мы обратили внимание, что возникает пауза между выделением средств и доведением до компаний. Вышло поручение о том, чтобы сделать отдельную строку по Калининградской области на три года, что позволит получить финансирование на субсидию по перевозкам и обеспечить беспрерывное финансирование», — отметил губернатор.

По словам Беспрозванных, теперь задача властей — «справиться с тем, чтобы перевозки были у нас непрерывными и без ограничения билетов». Он отметил, что для калининградцев доступные билеты — это вопрос не туризма, а транспортной безопасности.

В настоящее время областные власти совместно с Минтрансом РФ прорабатывают вопрос постоянной доступности авиабилетов для калининградцев уже с этого года.