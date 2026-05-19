Известный блогер-путешественник из США гневно обратился к казахстанцам и вызвал благодарность

На своей странице в Instagram 18 мая 2026 года путешественник оставил эмоционально-гневное обращение на фоне куч мусора.
«Природа Казахстана отвратительна. Как вы можете, ребята, так относиться к своей стране? Мы должны учить следующее поколение, все поколения, что это неприемлемо. И если вы будете относиться к своей стране как к мусорному баку, она превратится в него. И поскольку тысячи из вас, ребята, присылают мне сообщения с просьбой сфотографироваться вместе, у вас есть возможность прийти завтра, во вторник, 19 мая, в 17:30… … Спасибо, ребята», — сказал американец.
Тех, кто захочет присоединиться, он попросил оставить комментарий к посту «Clean Kazakhstan», чтобы он указал локацию «субботника». Многие оставили такие комментарии. А кто-то высказал поддержку Коннору и поблагодарил его.
Укор от этого парня — урок молодежи. Спасибо, это так верно. Я за! Clean Kazakhstan. Где это место, приятель? Я уберу! Вы молодец, хорошо, что у нас есть такие путешественники. Вы правы на 100%.
Известный американский блогер-путешественник Коннор приехал в Казахстан в марте 2026 года и сразу привлек внимание, в том числе своей необычной машиной. Но у него самого возникли претензии к властям страны, однако ситуацию разъяснили. Позже блогер изменил свое мнение о Казахстане и сделал новое заявление. Кроме того, продюсер Баян Алагузова с супругом Турсеном Алагузовым с размахом встретили Коннора в своем доме в горах Алматы.