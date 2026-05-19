Нижегородский проект ИИ-мониторинга загруженности остановок стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал-2026»

Нижегородский проект «Мониторинг загруженности остановок общественного транспорта с помощью ИИ» стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал-2026», победив в номинации «Городские решения». Награждение состоялось в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2026»).
«ЦИПР Диджитал» — ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, направленная на популяризацию отечественных цифровых решений и стремление к технологическому суверенитету России.
В номинации «Городские решения» отмечают лучшие цифровые решения, направленные на развитие городской инфраструктуры и социально значимых объектов.
Проект «Мониторинг загруженности остановок общественного транспорта с помощью ИИ» — это комплексная система для автоматизации анализа пассажиропотока Нижегородской области.
«Решение основано на технологии компьютерного зрения с использованием полностью российского программного обеспечения, что подтверждено его включением в единый реестр отечественного ПО. Сегодня ИИ-мониторинг остановок общественного транспорта уже позволяет отслеживать 300 остановок в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Система работает в режиме, близком к реальному времени, с задержкой данных не более пяти минут», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Сервис ежедневно обрабатывает более 86 тысяч кадров, автоматически подсчитывает число людей на остановках и отображает эти данные на интерактивном дашборде.
«Ежемесячно это свыше 2,6 миллиона операций по детекции и подсчету. Система не только фиксирует текущую загруженность, но и предоставляет мощный инструмент для построения графиков динамики загруженности остановок за любой период времени и формирования самых загруженных из них», — пояснил директор нижегородского Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.
Участвовать в премии «ЦИПР Диджитал-2026» могли компании, ведомства, субъекты РФ и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных. Участие бесплатное.
Традиционно жюри — это государственные деятели, курирующие развитие цифровых технологий и экономики данных, а также представители профильных ассоциаций и некоммерческих организаций.
Премия проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Минприроды России, АНО «Цифровая экономика» и ассоциации «РУССОФТ».
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.