КЖД предупреждает об изменении расписания пригородных поездов в Неман в июне

Расписание движения пригородных поездов, курсирующих в сообщении Калининград — Неман, изменится 2, 16 и 23 июня. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ, сообщила пресс-служба КЖД.
Рельсовые автобусы, отправляющиеся со станции Неман-Новый в 05:58, будут курсировать только от станции Советск. Время отправления — в 6:31, далее — в соответствии с расписанием.
Пригородный поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:21, в эти дни будет следовать только до станции Советск согласно расписанию.
Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».