В Башкирии проверят аттракционы

«Аттракционы относятся к объектам повышенной опасности и могут нести угрозу жизни и здоровью жителей, поэтому необходимо обеспечить их безопасную эксплуатацию. Проверки технического состояния развлекательного оборудования должны проводиться регулярно. Все сотрудники, работающие на аттракционах, должны иметь соответствующую квалификацию и проходить регулярное обучение», — заявил премьер-министр региона Андрей Назаров.