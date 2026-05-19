Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии проверят аттракционы

Госкомитет РБ по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники усилит проверки аттракционов на территории Башкирии.

Источник: Башинформ

Об этом стало известно на заседании правительства республики.

«Аттракционы относятся к объектам повышенной опасности и могут нести угрозу жизни и здоровью жителей, поэтому необходимо обеспечить их безопасную эксплуатацию. Проверки технического состояния развлекательного оборудования должны проводиться регулярно. Все сотрудники, работающие на аттракционах, должны иметь соответствующую квалификацию и проходить регулярное обучение», — заявил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы руководителей администраций городов и районов.

Напомним, в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика на аттракционе.