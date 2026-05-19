Воронежский губернатор: снос Центрального стадиона профсоюзов выполнен на 95%

Правительство Воронежской области в апреле этого года запустило процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона «Факел» на месте демонтируемого ЦСП. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года. Ввод объекта запланирован на 1 июля 2029 года.