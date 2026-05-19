Сотрудница нижегородского экоцентра стала миллионершей благодаря лотерее

В Нижнем Новгороде появился новый лотерейный миллионер. Обладательницей счастливого билета стала эколог Татьяна, сообщили в пресс-службе «Столото».
Нижегородка выиграла два миллиона рублей. По словам победительницы, крупная сумма стала для нее настоящим шоком. Татьяна планирует вложить деньги в новую квартиру.
Ранее мы писали, что нижегородский пенсионер выиграл 15 млн рублей в лотерею. Выигрыш он собирается потратить на дачу и ремонт.
Напомним, что в прошлом году обладатели счастливых лотерейных билетов выиграли 76 млн рублей.