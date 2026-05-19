Пенсионерка из Калининграда лишилась 1,9 млн рублей после звонка лжесоседа из службы доставки воды

Она рассказала, что её обманули мошенники. Пенсионерка перечислила мошенникам 1,9 млн рублей.
Сначала женщине позвонил неизвестный. Он представился соседом и сказал, что работает в службе доставки воды. Он предложил приобрести товар на выгодных условиях. Пенсионерка решила лично встретиться с ним и пришла по указанному адресу. Однако в квартире ей ответили, что ни к какой доставке воды отношения не имеют.
Затем потерпевшей позвонил якобы сотрудник портала «Госуслуги». Он сообщил о сбое в системе и о том, что мошенники пытаются завладеть её данными. Следом подключился лжесотрудник правоохранительных органов. Он убедил женщину, что её банковские счета под угрозой, и для сохранности деньги нужно перевести на «безопасный счёт».
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (от 1 млн рублей). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.