В Красноярском крае почти 800 гектаров заросших сельхозземель вернули в оборот

С начала 2026 года в Красноярском крае в сельскохозяйственный оборот вернули почти 800 гектаров земель, которые ранее зарастали сорняками и кустарником. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. С 1 января по 12 мая специалисты проверили более 80,8 тысячи гектаров сельхозугодий, часть территорий обследовали с помощью беспилотников. Всего за это время провели 665 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых нарушения земельного законодательства выявили почти на 31 тысяче гектаров. В основном речь шла о неиспользуемых участках, заросших травой, кустарниками и деревьями. Собственникам земель выдали 55 предписаний об устранении нарушений и более 700 предостережений. Кроме того, специалисты провели десятки профилактических визитов и консультаций. Отметим, что в 2026 году по материалам ведомства у собственников изъяли 15 земельных участков общей площадью более 150 гектаров. Они расположены в Емельяновском, Большемуртинско-Сухобузимском и Иланско-Нижнеингашском округах.