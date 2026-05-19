Суета — страшный грех! Что нельзя делать 21 мая 2026 в Вознесение Господне

21 мая 2026 года православные христиане встречают Вознесение Господне — один из тех праздников, которые не кричат о себе, но оставляют след в душе. Это не шумное торжество, а скорее глубокое дыхание после долгой пасхальной радости: Христос завершает Свой земной путь и возвращается к Отцу.
В чём смысл этого праздника?
Ровно сорок дней прошло с Пасхи. Столько времени Воскресший Спаситель являлся ученикам — не для того, чтобы поразить, а чтобы укрепить: вера должна была стать их опорой, когда Учителя не будет рядом.
На Елеонской горе, в тишине вечера, Христос собрал апостолов. Без громких слов — только наставления и благословение. И затем — вознесение. Не исчезновение, а переход: из видимого мира в невидимый, из времени в вечность. Так родилась надежда: если Он ушёл, то лишь для того, чтобы приготовить место тем, кто пойдёт за Ним.
Что можно делать 21 мая 2026 в Вознесение Господне?
Пойти в храм накануне. Вечером 20 мая во многих церквях начнётся всенощное бдение — чтение Евангелия, тихие песнопения, свет лампад. Утром 21 мая — Божественная литургия.
Причаститься. Если вы исповедались, молились и готовились — этот день особенно благодатен для Таинства. Но если нет — не стоит спешить: лучше прийти в следующий раз подготовленным, чем «для галочки».
Помолиться за близких. Можно подать записки о здравии и за упокой. Не как формальность, а как тихое воспоминание.
Не отказывать тому, кто просит. После Воскресения Христос сорок дней ходил по земле в образе странника. Поэтому на Вознесение особенно важно не отказать тому, кто просит: монета нищему, помощь соседу, доброе слово — всё это становится частью праздника.
После литургии можно собраться дома. Пост уже закончен, так что трапеза будет праздничной, но без излишеств. В народе к этому дню пекли особое печенье.
Что строго-настрого запрещено 21 мая 2026 в Вознесение Господне?
Воздержаться от ссор и резких слов. Злость, обида, сплетни — всё это диссонирует с настроением праздника. Не потому что «нельзя», а потому что не хочется.
Не суетиться. Церковь не запрещает труд, но советует: если есть возможность отложить тяжёлые дела — отложите. Уборку, стирку, ремонт лучше сделать заранее.
Не венчаться. В двунадесятые праздники Таинство брака не совершается — это церковное правило, а не примета.