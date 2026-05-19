Что нельзя делать 21 мая 2026 в Вознесение Господне

На Елеонской горе, в тишине вечера, Христос собрал апостолов. Без громких слов — только наставления и благословение. И затем — вознесение. Не исчезновение, а переход: из видимого мира в невидимый, из времени в вечность. Так родилась надежда: если Он ушёл, то лишь для того, чтобы приготовить место тем, кто пойдёт за Ним.