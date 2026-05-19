Мэрия ищет подрядчика для строительства медвежатника в зоопарке за 472 млн рублей

Администрация Калининграда ищет подрядчика для реконструкции вольера для лосей под вольер для содержания животных в Калининградском зоопарке. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На работы направляют 472 319 540 ₽ Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 25 мая, итоги подведут 27 мая. Выполнить работы необходимо в течение 730 дней с даты заключения контракта.
Согласно проектной документации, на месте бывшего вольера для лосей планируют создать новый комплекс для содержания животных. В состав объекта войдут вольеры для волков и медведей, павильон «Домик натуралиста», здание «Грот», искусственный водопад с техническим помещением, смотровые площадки для посетителей, а также прогулочные зоны.
В октябре 2023 года для реализации проекта городские власти разрешили вырубить 48 деревьев и шесть кустарников. Как сообщала тогда пресс-служба зоопарка, «большая часть из растений представляет собой самосев, не обладающий ни дендрологической, ни исторической ценностью». Предполагается, что взамен спиленных деревьев на том же месте после окончания строительства появятся новые растения.
Попытки найти подрядчика для реконструкции предпринимались ещё в 2023 году. Тогда объект четырежды выставляли на торги, однако ни одной заявки на участие не поступило. Начальная стоимость контракта составляла 334, 4 млн рублей. Теперь цена выросла до 472,3 млн рублей — на 137,9 млн.
В конце 2023 года строительство нового вольера для содержания волков и медведей в Калининградском зоопарке решили отложить на 2025 год. Об этом на заседании комиссии по социальной политике горсовета сообщала начальник отдела культуры городской администрации Арина Шарафеева.