В Тюмени стартует курс психологической поддержки «серебряных» волонтеров

Курс мягкой психологической поддержки «серебряных» волонтеров запустят в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации Тюменской области.
Проект «Под пледом 2.0» будет направлен на комплексную профилактику эмоционального выгорания и развитие навыков бесконфликтного общения. Первое занятие состоится уже 27 мая, в ходе него участники курса узнают, почему один и тот же факт или событие вызывают разные эмоции и как на эту оценку влияют жизненный опыт и личные установки. Сопровождать группу будут специалисты в области коммуникации и провокативной терапии.
В формате бережного диалога и с опорой на практические инструменты возрастной психологии волонтеры научатся вовремя замечать приближение конфликта, говорить о своем несогласии, а также сохранять позитивную и доброжелательную атмосферу. Курс продлится четыре месяца и завершится созданием общего «Кодекса добрососедства» — простых и понятных правил, которые помогут внимательнее относиться к себе и окружающим и разделять ответственность за общий климат в команде.
«Добровольцы с полной самоотдачей готовы прийти на помощь и становятся поддержкой для других, но важно вовремя подмечать, когда истончается ресурс и внутреннее напряжение в команде нарастает. Мы разработали курс “Под пледом”, — особое пространство взаимного принятия, ведь плед — это символ тепла и спокойствия, где можно выдохнуть, не бояться ошибиться и честно сказать: “Я устал”. Это место, где не учат “быть удобными”, а помогают оставаться собой, восстановиться и найти правильные слова для диалога», — подчеркнула руководитель проектов штаб-квартиры «серебряного» добровольчества Валерия Приветкина.
