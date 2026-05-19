Россиянин навел переполох в Павлодаре, вернувшись не на то место, где он оставил авто

В Павлодаре произошла необычная история — россиянин заявил об угоне машины, однако выяснилось, что он просто вернулся не на то место, где оставил авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 18 мая 2026 года на пульт «102» поступил звонок от жителя Новосибирска Наиля Кималиденова, прибывшего в Павлодар проездом. Мужчина в растерянности сообщил, что его машину угнали. Он припарковал свой автомобиль в незнакомом месте и ушел по делам, а, вернувшись, не смог найти.

На поиски иномарки незамедлительно ориентировали автоэкипажи УП Павлодара, был введен план «Перехват». Благодаря отличному знанию города и слаженным действиям стражи порядка прочесали близлежащие кварталы и уже через короткое время обнаружили целое и невредимое транспортное средство в одном из соседних дворов.

Оказалось, что мужчина не смог вспомнить, где припарковал машину в чужом городе, и вызвал полицию. Россиянин был тронут такой отзывчивостью и выразил искреннюю признательность павлодарским полицейским за оперативность.

«Огромное спасибо сотрудникам павлодарской полиции за быструю работу и неравнодушие. Я оказался в чужом городе в действительно непростой ситуации, и мне очень помогли», — поделился эмоциями иностранец.