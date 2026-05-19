В Воронеже велосипедист сбил девушку на тротуаре и скрылся

Велосипедист сбил девушку на улице Беговой в Воронеже. Горожанке потребовалась медицинская помощь. Подробностями пострадавшая поделилась в социальных сетях в понедельник, 18 мая.
Инцидент произошёл между домами № 219/2 и 219/1. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, опубликованным девушкой, она шла по тротуару вдоль забора. Затем горожанка свернула за угол, однако, сделав пару шагов, развернулась. В этот момент в неё влетел велосипедист. В результате столкновения девушка упала на асфальт. Мужчина помог встать пострадавшей. Однако после этого, по словам горожанки, он уехал с места происшествия.
Как отмечает девушка, в больнице у неё диагностировали перелом ноги. Также она получила ссадины. Теперь горожанка намерена найти свидетелей случившегося и виновника ДТП.