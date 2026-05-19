Калининград и Балтийск вошли в топ городов по популярности у туристов‑самокатчиков в майские праздники. Среднее время поездки путешественников в регионе составляет 18 минут.
Кикшеринг МТС Юрент проанализировал поездки клиентов в «не домашних» регионах с 1 по 11 мая и определил города, где чаще всего брали самокаты пользователи-путешественники. «В топ самых популярных направлений традиционно вошли города Калининградской области. Лидерами в регионе стали Калининград и Балтийск», — рассказали в пресс-службе компании кикшеринга.
Больше всего поездок в этих городах в период майских праздников совершали путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Уфы. Они использовали самокаты для перемещений между туристическими локациями и точками притяжения в центре города и на побережье.
В компании отмечают, что в период майских праздников заметно выросло количество поездок рядом с популярными прогулочными зонами. В Балтийске среди самых востребованных маршрутов — улица Ленина и Морской бульвар. Пользователи также активно посещали Северный мол, набережную и территорию рядом с памятником императрице Елизавете Петровне.
В Калининграде несколько лет пытаются упорядочить движение на средствах индивидуальной мобильности. В 2023 году на тротуары нанесли специальную разметку, а также определили запретные зоны. Среди них — скверы у бывшего ДКМ и Дома искусств, мемориал 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика», площадь Победы, парк «Юность» и другие.
Кроме того, в Калининграде есть территории, где можно двигаться со скоростью не более 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть в телеграм-боте.