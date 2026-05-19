Белорусский врач сказал о влиянии черешни и майских жуков на детские травмы

Главный врач 6-й городской клинической больницы, главный внештатный травматолог-ортопед Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктор Аносов сказал Sputnik.by о влиянии черешни и майских жуков на детские травмы.
Как отмечает врач, по результатам статистического анализа за 2025 год наблюдается рост детского травматизма. Он добавляет, что у детского травматизма есть, своего рода, пики, если брать летний период. Кроме того, есть и предсказатели указанных пиков.
— Это когда появляются майские жуки, когда черешня созревает и яблоки. Все это является объектом интереса детей для того, чтобы подняться на высоту, — обращает внимание главный врач.
Травматолог-ортопед назвал травмы, которые чаще всего получают дети после падения. Речь идет про перелом лучевой кости, чрезмыщелковые переломы плеча, повреждения ключицы.
