Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для иностранцев

Двухмесячный безвизовый режим для граждан ряда стран действовал в Тайланде с 2024 года, теперь сроки пребывания станут меньше.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, об этом заявил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул.

Решение сокращении срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней принял кабинет министров страны.

Новые параметры для въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Каждая страна будет оцениваться отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.

Двухмесячный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал в Тайланде с 2024 года.

О планах пересмотреть правила безвизового въезда власти сообщалось ранее на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев.

Отмечалось, что изменение визового режима поможет улучшить контроль над миграционными потоками и одновременно сохранит туристическую привлекательность страны.