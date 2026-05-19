Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для иностранцев

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, об этом заявил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул.
Решение сокращении срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней принял кабинет министров страны.
Новые параметры для въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Каждая страна будет оцениваться отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.
Двухмесячный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал в Тайланде с 2024 года.
О планах пересмотреть правила безвизового въезда власти сообщалось ранее на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев.
Отмечалось, что изменение визового режима поможет улучшить контроль над миграционными потоками и одновременно сохранит туристическую привлекательность страны.