В Сургуте впервые применили роботизированную систему при операции на колене

Первую робот-ассистированную операцию по эндопротезированию коленного сустава провели в Сургутской травматологической больнице. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Новая роботизированная система помогает хирургу детально спланировать операцию с учетом индивидуальных особенностей пациента. Перед вмешательством оборудование формирует трехмерную модель сустава, анализируя анатомию, состояние связочного аппарата и окружающих мягких тканей. На основе полученных данных врач определяет оптимальное положение эндопротеза и параметры хирургического вмешательства.
Во время операции система обеспечивает высокую точность выполнения опила костных структур и установки компонентов эндопротеза. При этом все ключевые решения на каждом этапе вмешательства принимает хирург. По словам специалистов, применение роботизированных технологий позволяет повысить точность эндопротезирования, минимизировать вероятность технических погрешностей и создать условия для более быстрого восстановления пациентов после операции.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.