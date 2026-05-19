Кошки или собаки: кто умнее на самом деле

Например, у золотистого ретривера их около 623 миллионов, у кошки — примерно 250 миллионов. Но ученые говорят, что один только размер мозга не делает животное умнее.
Так, интеллект зависит не только от нейронов, но и от поведения, среды и того, как животное приспособлено к жизни.
Кошки лучше выживают самостоятельно и могут охотиться без человека. Собаки же сильнее развили социальный интеллект — они лучше понимают людей, умеют сотрудничать и работать в команде.
Ученые отмечают: собаки больше адаптированы к жизни рядом с человеком, потому что были одомашнены раньше кошек. Но это не значит, что кошки «глупее» — они просто умны по-своему.
В итоге, как говорится в публикации издания РБК Life, оба вида по-своему интеллектуальны: собаки — социальные и ориентированы на человека, кошки — самостоятельные и независимые.
Поэтому, конечно же, не стоит спорить, а лучше всего просто любить своего питомца таким, какой он есть.
