Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошки или собаки: кто умнее на самом деле

Споры о том, кто умнее — кошки или собаки, идут давно. У собак в среднем больше мозг и больше нейронов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Например, у золотистого ретривера их около 623 миллионов, у кошки — примерно 250 миллионов. Но ученые говорят, что один только размер мозга не делает животное умнее.

Так, интеллект зависит не только от нейронов, но и от поведения, среды и того, как животное приспособлено к жизни.

Кошки лучше выживают самостоятельно и могут охотиться без человека. Собаки же сильнее развили социальный интеллект — они лучше понимают людей, умеют сотрудничать и работать в команде.

Ученые отмечают: собаки больше адаптированы к жизни рядом с человеком, потому что были одомашнены раньше кошек. Но это не значит, что кошки «глупее» — они просто умны по-своему.

Фото: Pexels.

В итоге, как говорится в публикации издания РБК Life, оба вида по-своему интеллектуальны: собаки — социальные и ориентированы на человека, кошки — самостоятельные и независимые.

Поэтому, конечно же, не стоит спорить, а лучше всего просто любить своего питомца таким, какой он есть.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Курышева настоятельно не рекомендовала давать молоко взрослым кошкам. По ее словам, оно может вызвать у питомца диарею, спровоцировать набор веса и негативно повлиять на мочевыделительную систему.